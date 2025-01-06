Парламент Венесуэлы пригласил Мадуро заступить на третий президентский срок

Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес пригласил действующего главу государства Николаса Мадуро явиться в Федеральный законодательный дворец, чтобы принять присягу и в третий раз официально вступить в должность президента.

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Фото: Leonardo Fernandez Viloria, Reuters Николас Мадуро

Фото: Leonardo Fernandez Viloria, Reuters

«Мы подтверждаем приглашение Николасу Мадуро Моросу, переизбранному на пост президента Боливарианской Республики Венесуэла 28 июля 2024 года, вступить в должность 10 января 2025 года»,— сказал господин Родригес в эфире телеканала Venezolana de Television на первом в этом году заседании парламента (перевод по ТАСС).

В зачитанном письме Хорхе Родригес, переизбранный главой Нацассамблеи, также отметил, что депутаты будут «содействовать применению закона» в отношении Эдмундо Гонсалеса в случае его возвращения в страну и потребуют объявить персонами нон грата всех, «кто попытается нарушить мир в Венесуэле». Летом прошлого года господин Гонсалес объявил себя избранным президентом Венесуэлы.

28 июля 2024 года в Венесуэле прошли президентские выборы. Николас Мадуро получил 51,95% голосов, Эдмундо Гонсалес — 43,18%. Оппозиция заявила о нежелании признавать поражение. С победой господина Мадуро поздравили Россия, Боливия, Иран и другие страны. Ряд государств, например, США, не признали легитимности венесуэльского президента и выразили поддержку господину Гонсалесу.