Наставник «Локомотива» прокомментировал игру с ЦСКА

Главный тренер ярославского хоккейного клуба «Локомотив» Игорь Никитин дал оценку матчу с ЦСКА в ходе пресс-конференции. Напомним, что игра 5 января завершилась победой ярославцев со счетом 4:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

«Я думаю, что мы хорошо играли, заслуженно победили. В принципе, как и в предыдущих играх с ЦСКА, они лучше играли, там победили. Мы такая достаточно честная команда, поэтому все по заслугам»,— сказал господин Никитин.

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев отметил, что в матче 5 января железнодорожники играли «солидней», а московская команда допустила «нетипичные» для себя ошибки.

7 января «Локомотив» сыграет дома с «Витязем». Ярославский клуб занимает первое место в Западной конференции и общей таблице КХЛ. Железнодорожники выиграли в 33 матчах и проиграли в 10. На счету команды 68 очков.

Алла Чижова