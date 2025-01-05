«Локомотив» одержал победу в первом матче 2025 года

В Ярославле хоккейный клуб «Локомотив» обыграл ЦСКА со счетом 4:1. Это первый матч железнодорожников в 2025 году в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов Фото: Андрей Иванов

Счет в игре открыли хозяева: отличился Степан Никулин. Уже через пять минут гости сравняли, забил гол Владислав Каменев. Первый период закончился в пользу «Локомотива»: вторую шайбу забросил Георгий Иванов. Во втором периоде отличились нападающий ярославцев Артур Каюмов, а затем и защитник «Локомотива» Рушан Рафиков. Счет стал 4:1, и в третьем периоде не изменился.

7 января «Локомотив» сыграет дома с «Витязем». Ярославский клуб занимает первое место в Западной конференции и общей таблице КХЛ. Железнодорожники выиграли в 33 матчах и проиграли в 10. На счету команды 68 очков.

Алла Чижова