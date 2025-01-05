Новый канцлер Австрии вступит в должность на следующей неделе

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен заявил, что новый канцлер возглавит правительство страны на следующей неделе и будет исполнять обязанности на время переходного периода. Имя нового канцлера президент не раскрыл.

«После ухода со своего поста Карла Нехаммера Австрия получит нового канцлера на время переходного периода, он приступит к исполнению своих обязанностей на следующей неделе»,— сказал глава государства (цитата по Austria Presse-Agentur).

Завтра, 6 января, Александр Ван дер Беллен намерен провести встречу с главой победившей на парламентских выборах Партии свободы Австрии Гербертом Киклем. В ходе встречи планируется обсудить «изменение обстановки» из-за провала переговоров по формированию нового кабинета между Австрийской народной партией и Социал-демократической партией Австрии.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер накануне, 4 января, объявил, что покидает свой пост из-за провала коалиционных переговоров. Он также заявил, что уйдет с должности главы Народной партии. Выборы в национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии прошли в конце сентября. Правая Партия свободы по их итогам набрала почти 29% голосов.

Подробнее о результатах выборов в Австрии — в материале «Сделал правое дело — и гуляй».