Свердловская ГИБДД предупредила об ухудшении погодных условий на дорогах региона

Госавтоинспекция Свердловской области предупредила о сложных погодных условиях, которые могут затруднить движение на дорогах в регионе. По данным региональной ГИБДД, в северной части области начался снегопад, что создает опасные условия для водителей. Наблюдаются значительные перепады – от +2°C в Екатеринбурге до -14°C в Ивделе

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По прогнозам, снегопад распространится на всю территорию региона, что может привести к образованию гололеда. Госавтоинспекция рекомендует водителям быть осторожными, снижать скорость и увеличивать дистанцию между автомобилями. Особое внимание следует уделять выездам на встречную полосу и избегать обгонов в сложных условиях.

Молодым водителям советуют воздержаться от поездок при плохих погодных условиях, так как недостаток опыта может привести к авариям. Пешеходам рекомендуется использовать световозвращающие элементы и переходить дорогу только в установленных местах.