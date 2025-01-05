В Белгородской области при ударе БПЛА пострадали два человека

В белгородском хуторе Екатериновка беспилотник атаковал движущийся автомобиль. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, в результате удара пострадали два человека: женщина и 17-летняя девушка получили осколочные ранения.

«Пострадавших в состоянии средней степени тяжести бригады скорой медицинской помощи доставляют в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается. Машина получила повреждения»,— написал господин Гладков в Telegram.

За сегодняшний день губернатор Белгородской области сообщает о пострадавших при атаках БПЛА мирных жителях уже второй раз. Ранее днем FPV-дрон атаковал сельхозтехнику на участке автодороги Черемошное—Никольское, был ранен водитель.