Хинштейн призвал доверять только официальным данным о ситуации на фронте

На фоне контратак ВСУ в Курской области врио губернатора региона Александр Хинштейн вновь заявил, что информацию о ситуации на фронте следует получать только из официальных источников. Он назвал недопустимым, когда гражданские власти комментируют действия российской армии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Считаю неправильным и даже недопустимым, когда гражданские власти комментируют действия вооруженных сил и оценивают ситуацию на фронте. Вся информация размещается на официальных ресурсах Минобороны России. Призываю жителей доверять только официальным источникам»,— написал господин Хинштейн в своем Telegram-канале.

За час до публикации Александра Хинштейна Минобороны сообщило об отражении контратак ВСУ в направлении хутора Бердин в Курской области. По информации министерства, российская армия нанесла штурмовой группе поражение. Было уничтожено два танка и семь боевых бронированных машин.

Александр Хинштейн уже высказывался о том, что информировать население о работе российских военнослужащих должны только силовые структуры. Представителей власти, которые «хотят почувствовать себя военными стратегами», врио губернатора призвал «надеть погоны» и вступить в ряды вооруженных сил РФ.