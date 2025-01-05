Умер бывший премьер-министр Греции Костас Симитис

Бывший премьер-министр Греции Костас Симитис умер в возрасте 88 лет. Он был госпитализирован сегодня утром, 5 января, попытки его реанимировать оказались безуспешными, передает Афинско-Македонское агентство новостей. В стране объявлен четырехдневный траур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Костас Симитис

Фото: Yiorgos Karahalis, Reuters Костас Симитис

Фото: Yiorgos Karahalis, Reuters

По сообщению директора больницы, Костас Симитис был доставлен в больницу Коринфа в 7:31 утра в воскресенье без сознания. Смерть наступила в 8:10. Похороны бывшего премьер-министра пройдут 9 января, отпевание состоится в кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы в центре Афин, сообщает телеканал ERT.

Симитис был одним из основателей партии ПАСОК («Всегреческое социалистическое движение») и занимал несколько министерских постов после прихода партии к власти. С января 1996 по март 2004 года был премьер-министром Греции. Главным успехом его политики считается вступление Греции в экономический и валютный союз ЕС в 2001 году.