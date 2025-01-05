В Уфе из-за потепления запретили пользоваться ледовыми горками

Главы районных администраций Уфы объявили о приостановке работы ледовых горок из-за резкого потепления. Кроме того, закрыт доступ к ледовым скульптурам. Об этом главы Ленинского, Кировского, Октябрьского, Советского и Орджоникидзевского районов написали в соцсетях. Такие же публикации опубликованы в группах Калининского и Демского районов. По мнению чиновников, ледяные фигуры и горки из-за таяния могут быть опасны, поэтому они огорожены сигнальными лентами.

Власти заверяют, что горки и скульптуры будут вновь открыты при наступлении благоприятных погодных условий.

Идэль Гумеров