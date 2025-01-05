В Ярославле увеличили время бронирования билетов на каток

В Ярославле время бронирования билетов на бесплатный каток на Советской площади увеличено в четыре раза. Об этом сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В новогодние каникулы в ярославских соцсетях регулярно появляются фото и видео с Советской площади, на которых видны большие очереди на главный каток области. Как ранее сообщали в мэрии, бронирование на сайте открывается за 3 часа, а в кассах — за час. Гости и жители города сообщали, что «часами стоят в очереди», а иногда билетов не хватает. В мэрии заверили, что на катке успеют покататься все, для этого увеличено время бронирования билетов.

«С 5 января билеты на каток можно приобрести в кассе за 4 часа до сеанса. Таким образом, если вам не хватило билета на ближайший сеанс, вы сразу можете взять билет на следующий. В кассах и онлайн бронировании предоставляется 1 билет в одни руки»,— говорится на сайте бронирования.

Алла Чижова