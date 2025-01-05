В Шахтах погибла маломобильная пенсионерка при пожаре

В Шахтах в результате пожара в квартире погибла маломобильная женщина 76 лет. Возгорание произошло вчера, 4 января, по ул. Ильюшина, 28. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Предварительно, причиной возгорания стал неисправный удлинитель, находящийся в изголовье кровати. Пенсионерка не смогла выйти из горящей квартиры и отравилась продуктами горения.

Пожар ликвидировали на площади 15 кв. м. В тушении были задействованы шесть единиц техники и 24 спасателя.

Анна Анисова