В Анапе спасли около 5 тыс. птиц, пострадавших от разлива мазута

В Анапе и Темрюкском районе удалось спасти более 4,8 тыс. птиц, пострадавших от разлива мазута в Черном море после крушения танкеров 15 декабря. Более 2 тыс. птиц уже передали в центры реабилитации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

«Вымазавшихся в мазуте пернатых доставляют в пункты, где круглосуточно продолжается работа по их отмывке, лечению и подготовке к отправке на реабилитацию»,— говорится в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Спасатели работают в пунктах, расположенных в поселке Волна Темрюкского района, в Анапе, а с сегодняшнего дня еще и на базе пансионата «Полярные Зори» в поселке Витязево, где расположен самый крупный пункт помощи.

Крупное загрязнение в Черном море произошло 15 декабря в Керченском проливе после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших мазут. Вытекшие нефтепродукты, объем которых оценили в 3 тыс. тонн, загрязнили 54 км берега и продолжили распространяться, достигнув берегов Крыма. К настоящему моменту, по данным МЧС, в Анапе и Темрюкском районе собрано более 96 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта.

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