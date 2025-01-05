В зону СВО с Кубани отправилась очередная команда добровольцев

Очередная команда добровольцев отряда спецназначения (БАРС-16) «Кубань» отправилась в зону специальной военной операции. Об этом сообщает администрация Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Торжественная церемония отправки добровольцев состоялась на базе специального учебного центра «Кубань» под Новороссийском. В ней участвовали представители духовенства и казачества. В рамках церемонии состоялся молебен, добровольцам подарили иконки и молитвословы.

Первый в России казачий специальный учебный центр «Кубань» под Новороссийском работает уже более двух лет. Здесь казаки-добровольцы осваивают дисциплины боевой подготовки перед отправкой на фронт. Тренировки проводят казаки-инструкторы с опытом участия в вооруженных конфликтах прошлых лет и СВО. Они проходят там тактическую, огневую, разведывательную, инженерную подготовку, осваивают управление беспилотниками, военную медицину и топографию, вождение боевой техники. Всего боевые задачи в зоне СВО сегодня выполняют свыше 8,7 тыс. казаков Кубанского казачьего войска.

Андрей Петров