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В зону СВО с Кубани отправилась очередная команда добровольцев

Очередная команда добровольцев отряда спецназначения (БАРС-16) «Кубань» отправилась в зону специальной военной операции. Об этом сообщает администрация Краснодарского края.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Торжественная церемония отправки добровольцев состоялась на базе специального учебного центра «Кубань» под Новороссийском. В ней участвовали представители духовенства и казачества. В рамках церемонии состоялся молебен, добровольцам подарили иконки и молитвословы.

Первый в России казачий специальный учебный центр «Кубань» под Новороссийском работает уже более двух лет. Здесь казаки-добровольцы осваивают дисциплины боевой подготовки перед отправкой на фронт. Тренировки проводят казаки-инструкторы с опытом участия в вооруженных конфликтах прошлых лет и СВО. Они проходят там тактическую, огневую, разведывательную, инженерную подготовку, осваивают управление беспилотниками, военную медицину и топографию, вождение боевой техники. Всего боевые задачи в зоне СВО сегодня выполняют свыше 8,7 тыс. казаков Кубанского казачьего войска.

Андрей Петров

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