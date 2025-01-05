В 2025 году в Свердловской области планируют открыть пять модельных библиотек

В Свердловской области в 2025 году откроются пять модернизированных модельных библиотек, победивших в конкурсном отборе на субсидии, сообщили в дпартаменте информационной политики региона. В их числе две центральные библиотеки Красноуфимска и Рефтинского, а также библиотеки Серовского городского округа, Старопышминска и села Бутка Талицкого района. На эти цели выделено 54 млн руб. из федерального и регионального бюджетов.

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Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина отметила, что модельные библиотеки привлекают внимание жителей. «Мы видим, как возрастает интерес к таким пространствам среди жителей. Библиотеки шагают в ногу со временем»,— сказала она.

Две центральные библиотеки Красноуфимска и Рефтинского получат по 15 млн руб., а малые библиотеки — по восемь миллионов. В Серовском городском округе будет создана библиотека «МИКС», объединяющая традиционный формат с игротекой. Директор Централизованной библиотечной системы Серовского округа Бэлла Асхадуллина рассказала, что проект включает игры и программы для развития интеллектуальных способностей.

В 2025 году также модернизируют Буткинскую сельскую библиотеку и библиотеку в Старопышминске. Эти учреждения будут сосредоточены на территориальной идентичности.

Отмечается, что с 2015 года в регионе уже действует 27 библиотек нового поколения.