В Татарстане завершается сезон охоты на боровую дичь

5 января на территории Республики Татарстан завершается сезон охоты на некоторые виды боровой дичи. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета республики по биологическим ресурсам.

5 января заканчивается охота на боровую дичь без подружейных собак и на боровую, степную и полевую дичь с использованием подружейных собак. Охотникам также необходимо сдать отчеты о добытых ресурсах по месту получения разрешения в течение 20 дней после окончания сезона.

Госкомитет напомнил, что несвоевременная подача информации или ее непредставление может привести к лишению права на получение нового разрешения на год.

Влас Северин