Замминистра обороны Евкуров прибыл в Курскую область

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о встрече с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым. По словам главы региона, господин Евкуров прибыл в Курск напрямую из Белгорода. Детали встречи с замминистра господин Хинштейн не рассказал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна

«По понятным причинам, о деталях разговора — распространяться не буду, но одно могу сказать твердо: правительство Курской области сделает все возможное для помощи нашим Вооруженным Силам в их священной борьбе с нацизмом»,— написал врио губернатора в Telegram-канале. Господин Хинштейн также опубликовал совместную фотографию с генералом.

С 6 августа 2024 года в приграничье Курской области продолжаются бои. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня и режим контртеррористической операции.

О ситуации в регионе — в подборке «Ъ».