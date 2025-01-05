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В Челябинской и Курганской областях объявлен желтый уровень погодной опасности

На территории Челябинской и Курганской областей погода может стать потенциально опасной. Гидрометцентр России сообщает, что в регионах 5 и 6 января прогнозируется сильный ветер и гололедица.

В Челябинской области порывы ветра могут достигнуть 17 м/с. Температура воздуха в регионе днем 5 января опуститься до -5°C. Региональный гидрометцентр также прогнозирует снег и метель.

В Курганской области местами порывы ветра усилятся до 15 м/с. Днем 5 января температура воздуха поднимется до +2°C, также ожидается снегопад.

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