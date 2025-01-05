Глава Минсельхоза РФ организовала экскурсию для школьницы из Татарстана

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут организовала для 15-летней школьницы из Татарстана экскурсию в Казанскую государственную академию ветеринарной медицины. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Правительства РФ.

«15-летняя Азалия из села Курманаево (Татарстан) хочет стать ветеринаром. Она загадала желание встретиться с практикующим ветеринарным врачом. Глава Минсельхоза Оксана Лут организовала для Азалии экскурсию в Казанскую государственную академию ветеринарной медицины, где школьница пообщалась с опытным ветеринаром и приняла участие в осмотре животных», — говорится в сообщении.

Другие члены правительства также продолжают исполнять новогодние желания детей. Первый вице-премьер Денис Мантуров организовал экскурсию на завод «Метровагонмаш» для 7-летнего Даниила из подмосковного Нахабино. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подарил велосипед 5-летнему Артему из Санкт-Петербурга. Министр финансов Антон Силуанов организовал встречу 16-летней Полины из Хабаровска с актером Евгением Мироновым, а министр спорта Михаил Дегтярев организовал встречу 14-летнего москвича Евгения Сафронова с профессиональными волейболистами.

Влас Северин