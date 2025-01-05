Самолет из Уфы в Ханты-Мансийск вылетел с задержкой на 14 часов

Самолет авиакомпании Utair, выполняющий рейсы по маршруту Уфа — Ханты-Мансийск, вылетел из аэропорта Уфы сегодня около 5:00, сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным ведомства, вылет должен был назначен на 14:55 4 января, но был отложен до 1:00 следующего дня по техническим причинам. На рейс были зарегистрированы 63 пассажира.

«На время ожидания вылета авиакомпания предоставила пассажирам услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами», отметили в прокуратуре.

Олег Вахитов