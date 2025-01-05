В Североуральске возбудили дело после нападения на фельдшера скорой помощи

Уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) возбудили в отношении жителя Североуральска (Свердловская область) после нападения на фельдшера скорой помощи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как сообщил старший помощник руководителя регионального СКР Александр Шульга, обвинение предъявлено ранее судимому местному жителю 1997 года рождения, он взят под стражу.

По данным следствия, вечером 1 января у дома по ул. Октябрьская в Североуральске напал на девушку-фельдшера, которая приехал на вызов в этот дом. По данным начальника пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, в полицию обратилась сама потерпевшая. После того, как она оказала помощь пациенту, к которому приезжала, собиралась выйти на улицу к служебной машине, но услышала этажом ниже подозрительный шум и сообщила в полицию. Через небольшой промежуток времени шумная компания из четырех человек находилась на улице.

«Один из них, находясь в неадекватном состоянии, стал приставать к сотруднику неотложки, причинив ей травмы. Прибывший наряд полиции задержал всех хулиганов и доставил в райотдел»,– прокомментировал полковник Горелых. Троих человек привлекли к административной ответственности. Нападавший на фельдшера взят под стражу, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности девять раз, в том числе за причастность к кражам, хищению транспорта, умышленному повреждению чужого имущества, грабежу и причинению вреда здоровью. Известно, что в последний раз он отбывал наказание в исправительной колонии №5 Нижнего Тагила, откуда освободился 13 августа.

По данным следственного комитета, обвиняемому грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на фельдшера скорой помощи.