Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на фельдшера в Среднеуральске

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на фельдшера скорой помощи в Среднеуральске, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как «Ъ-Урал» сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых инцидент произошел поздним вечером 1 января. По его словам, потерпевшая после оказания необходимой медицинской помощи вышла на улицу, где находилась компания из четырех молодых людей. «Один из них, находясь в неадекватном состоянии, стал приставать к сотруднику неотложки, причинив ей травмы. Прибывший наряд полиции задержал всех хулиганов и доставил в райотдел. Трое из компании привлечены к административной ответственности, а нападавший на фельдшера помещен под стражу»,— отметил полковник Горелых.

Он добавил, что ранее нападавший привлекался к уголовной ответственности девять раз. «В последний раз наказание отбывал в исправительной колонии №5 Нижнего Тагила, откуда освободился 13 августа прошлого года, но, очевидно, соответствующих выводов о том, как нужно жить в цивилизованном обществе, так и не сделал»,— подчеркнул Валерий Горелых.

Возбудить уголовное дело по данному факту и предоставить доклад Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко.

Мария Шараева