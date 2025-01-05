В Татарстане 5 января ожидается метель

На территории Республики Татарстан 5 января ожидаются мокрый снег, метель и сильный ветер. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

В Татарстане как минимальная температура воздуха ночью, так и максимальная температура воздуха днем варьируется от —3 до —8 °C, на юго-востоке республики — от 0 до —2 °C.

В Казани также ожидается облачная погода и небольшой снег. На дорогах сохранится сильная гололедица, возможны снежные заносы. Ветер прогнозируется юго-западный со скоростью 6–11 м/с. Дневная температура в столице Татарстана составит от —3 до —5 °C.

Влас Северин