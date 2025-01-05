Суд в Ереване арестовал экс-замглаву генштаба Армении Тирана Хачатряна

Массивский суд Еревана 4 января заключил под стражу бывшего замначальника генерального штаба вооруженных сил Армении Тирана Хачатряна по делу о служебной халатности во время войны. Защитники генерал-лейтенанта считают уголовное разбирательство в отношении господина Хачатряна «наказанием за активную гражданскую позицию».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший заместитель начальника Генштаба ВС Армении Тиран Хачатрян

Фото: Министерство Обороны Республики Армения Бывший заместитель начальника Генштаба ВС Армении Тиран Хачатрян

Фото: Министерство Обороны Республики Армения

О решении суда под председательством Масиса Мелконяна адвокаты генерал-лейтенанта Вараздат Арутюнян и Армен Андрикян сообщили Sputnik Армения и News.am.

По словам защитников, дело, по которому господин Хачатрян проходит обвиняемым, расследуется уже около трех лет (ч. 3 ст. 550 УК Армении, должностная халатность). В эти три года генерал-лейтенант присутствовал на допросах в качестве свидетеля. Сути разбирательства адвокаты не раскрывают, но отмечают, что оно связано с эпизодами «44-дневной войны». В деле пять томов и 1,5 тыс. страниц. В руках у адвокатов оно оказалось в 16:00 4 января — в один момент с началом заседания по избранию меры пресечения. Защитники считают, что Тиран Хачатрян был арестован не для расследования дела, а для «наказания» и с целью «назначить виновника поражения в войне».

Тиран Хачатрян был снят с должности первого замначальника генштаба в феврале 2021 года. После увольнения генерал-лейтенанта десятки высокопоставленных военных потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна. СМИ связывают отставку господина Хачатряна с его заявлениями о премьер-министре, сделанными в день увольнения. Тогда генерал-лейтенант в разговоре с журналистами высмеял премьера за слова о российских ракетах «Искандер», «взорвавшихся только на 10%».

Подробнее — в материале «Ъ».