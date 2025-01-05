Обвиняемого во взятках при госзаказе для Минобороны отпустили из СИЗО
235-й гарнизонный военный суд смягчил меру пресечения директору АО «Княгининская швейная фабрика» (КШФ) Александру Свистунову, обвиняемому в даче взятки бывшему начальнику вещевого управления Минобороны Владимиру Демчику при выполнении госконтракта. Вместо содержания под стражей суд отправил его под домашний арест.
Александр Свистунов
Фото: aokshf.ru
«Военный суд удовлетворил ходатайство следствия о смягчении меры пресечения Александру Свистунову, который дал признательные показания... Фигурант дела отправлен под домашний арест»,— пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По информации агентства, решение о смягчении меры пресечения было принято в конце 2024 года.
Александра Свистунова арестовали в октябре прошлого года. По версии следствия, в 2017 году господин Свистунов передал тогдашнему начальнику вещевого управления Минобороны Владимиру Демчику 4 млн руб. за привлечение КШФ в качестве соисполнителя по госконтрактам на поставку вещевого имущества для нужд российской армии.
Владимира Демчика суд арестовал еще в августе. Все это время Александр Свистунов проходил свидетелем по уголовному делу. Дело в отношении экс-начальника вещевого управления Минобороны возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), Александра Свистунова — по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Сейчас Владимир Демчик находится в СИЗО. «Ъ» писал, что его защита также намерена ходатайствовать об изменении меры пресечения на домашний арест или запрет определенных действий.
Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Взятка повторного использования».