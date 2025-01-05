Обвиняемого во взятках при госзаказе для Минобороны отпустили из СИЗО

235-й гарнизонный военный суд смягчил меру пресечения директору АО «Княгининская швейная фабрика» (КШФ) Александру Свистунову, обвиняемому в даче взятки бывшему начальнику вещевого управления Минобороны Владимиру Демчику при выполнении госконтракта. Вместо содержания под стражей суд отправил его под домашний арест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Свистунов

Фото: aokshf.ru Александр Свистунов

Фото: aokshf.ru

«Военный суд удовлетворил ходатайство следствия о смягчении меры пресечения Александру Свистунову, который дал признательные показания... Фигурант дела отправлен под домашний арест»,— пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По информации агентства, решение о смягчении меры пресечения было принято в конце 2024 года.

Александра Свистунова арестовали в октябре прошлого года. По версии следствия, в 2017 году господин Свистунов передал тогдашнему начальнику вещевого управления Минобороны Владимиру Демчику 4 млн руб. за привлечение КШФ в качестве соисполнителя по госконтрактам на поставку вещевого имущества для нужд российской армии.

Владимира Демчика суд арестовал еще в августе. Все это время Александр Свистунов проходил свидетелем по уголовному делу. Дело в отношении экс-начальника вещевого управления Минобороны возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), Александра Свистунова — по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Сейчас Владимир Демчик находится в СИЗО. «Ъ» писал, что его защита также намерена ходатайствовать об изменении меры пресечения на домашний арест или запрет определенных действий.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Взятка повторного использования».