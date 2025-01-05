Захарова прокомментировала заявление Блинкена о вооружении Украины

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва давно говорит о «накачке Украины оружием» со стороны США и Великобритании. Так она отреагировала на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон начал вооружать Киев еще до начала российской военной операции.

«Россия об этом говорила много лет. И про накачку Штатами и Британией Украины оружием, и про бесконечные натовские учения в акватории Черного моря с нарушением российских границ, и про опасное сближение военной авиации западных стран с гражданскими воздушными судами в воздушном пространстве нашей страны»,— сказала госпожа Захарова «РИА Новости». Она отметила, что поэтому одной из задач специальной военной операции «является демилитаризация Украины».

Господин Блинкен ранее заявил, что США с союзниками предвидели начало вооруженного конфликта между Россией и Украиной и постарались подготовить к нему Киев. По его словам, США постарались «незаметно поставить Украине большое количество оружия» в сентябре и декабре 2021 года.