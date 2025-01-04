Блинкен: США начали поставлять Украине оружие задолго до начала СВО

Еще до начала российской спецоперации на Украине США начали поставлять Киеву вооружение, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. В частности, речь идет о зенитных ракетных комплексах Stinger и противотанковых системах Javelin. По словам господина Блинкена, поставки начались в сентябре 2021 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсекретарь США Энтони Блинкен

Фото: Reuters Госсекретарь США Энтони Блинкен

Фото: Reuters

«Мы постарались, чтобы задолго до начала российской агрессии, начиная с сентября и затем еще раз в декабре, незаметно поставить Украине большое количество оружия, чтобы убедиться, что у них есть все необходимое, чтобы обороняться»,— рассказал госсекретарь США в интервью The New York Times. Он пояснил, что США и их союзники предвидели начало вооруженного конфликта между Россией и Украиной и постарались заранее подготовить к нему Киев.

Комментируя слова госсекретаря, официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Москва заявляла о подобном неоднократно. По ее словам, речь про «накачку оружием» Украины Соединенными Штатами и Великобританией. Дипломат заявила, что это стало одной из причин начала спецоперации на Украине. «Собственно, поэтому одной из задач СВО является демилитаризация Украины и обеспечение безопасности нашей страны»,— сказала она в комментарии «РИА Новости».