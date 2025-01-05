В двух районах Ростовской области уничтожены беспилотники

Средства противовоздушной обороны отражают атаку в Ростовской области. Беспилотники уничтожены в Миллеровском и Тарасовском районах, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь. По предварительным данным, никто не пострадал.

Атаке БПЛА также подверглась Белгородская область. Никто не пострадал. В результате удара выбило окна в двух многоквартирных домах.

В последний раз БПЛА сбивали над Ростовской областью в ночь на 3 января. Тогда было сбито четыре беспилотника. Никто не пострадал, разрушений не было. Еще пять БПЛА было уничтожено над Ростовской область вечером 1 января.