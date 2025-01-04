В Башкирии в креативных индустриях заняты около 20 тысяч человек

Численность работников в сфере креативных индустрий в Башкирии почти достигла 20 тыс., сообщили «Ъ-Уфа» в региональном министерстве экономического развития и инвестиционной политики.

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«С каждым годом все больше людей стремятся реализовать себя в креативных индустриях. В креативном секторе республики насчитывается почти 9 тыс. субъектов креативных индустрий, из них 72% являются индивидуальными предпринимателями»,— отметили в ведомстве.

Выручка организаций креативных индустрий в 2023 году составила 51,2 млрд руб., по сравнению с 2022 годом она увеличилась на 19,8 млрд руб. Лидерами по выручке стали такие индустрии, как программное обеспечение, гастрономия, архитектура, реклама и пиар, медиа и СМИ. Лидерами по количеству организаций — такие сферы деятельности, как программное обеспечение, реклама и пиар, медиа и СМИ, гастрономия, арт-индустрия, музыка, исполнительские искусства, дизайн и мода.

Региональный Центр стратегических разработок в этом году прогнозирует рост выручки организаций сферы креативных индустрий и числа занятых в этой сфере.

Наталья Балыкова