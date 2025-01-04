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В Уфе перекрыт абсолютный температурный максимум

На аэрологической станции Уфа-Дема сегодня был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха, сообщила пресс-служба Башгидрометеоцентра. Он составил +2,2°. Предыдущий температурный рекорд был поставлен в 1965 году —+2,1°.

Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

В ближайшие сутки в республике прогнозируется ухудшение погоды: отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, метель, порывы ветра 15–20 м/с, по востоку —сильный снег, на дорогах ухудшение видимости до 500 метров и менее.

Температура воздуха 0... +2°.

Наталья Балыкова

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