В Уфе перекрыт абсолютный температурный максимум
На аэрологической станции Уфа-Дема сегодня был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха, сообщила пресс-служба Башгидрометеоцентра. Он составил +2,2°. Предыдущий температурный рекорд был поставлен в 1965 году —+2,1°.
Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ
В ближайшие сутки в республике прогнозируется ухудшение погоды: отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, метель, порывы ветра 15–20 м/с, по востоку —сильный снег, на дорогах ухудшение видимости до 500 метров и менее.
Температура воздуха 0... +2°.