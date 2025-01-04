Блинкен не считает, что США были близки к вооруженному конфликту с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в последние несколько лет у правительства США были реальные опасения по поводу действий, на которые могла бы пойти Россия. По его словам, речь в таких моментах могла идти и о применении ядерного оружия. Однако, считает госсекретарь, даже в такие моменты США не были близки к прямому вооруженному конфликту с Россией.

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Фото: Jeenah Moon, Reuters Энтони Блинкен

Фото: Jeenah Moon, Reuters

«Мне кажется, что нам удалось управлять ситуацией таким образом, чтобы не произошел прямой вооруженный конфликт с РФ»,— сказал господин Блинкен в интервью The New York Times. Он уточнил, что во время украинского конфликта американскому правительству всегда приходилось «держать в уме» риск вооруженного столкновения с Россией.

Госсекретарь также обвинил Россию в различных гибридных атаках: кибератаках, саботажах и убийствах. Он утверждает, что подобные действия происходят на территории Европы. «И это то, над чем мы очень тесно работаем со многими нашими партнерами»,— заключил он.

Также Энтони Блинкен заявил, что США и сейчас обеспокоены возможностью применения Россией ядерного оружия. По его словам, Китай мог бы сыграть роль сдерживающего фактора в этом вопросе. Ядерная доктрина России была обновлена в ноябре президентом Владимиром Путиным.

Подробнее о ядерной доктрине России — в материале «Ъ».