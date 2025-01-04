Около 100 воронежцев эвакуировали из пострадавшей при атаке БПЛА многоэтажки

Из пострадавшей при падении обломков БПЛА многоэтажки в Левобережном районе Воронежа эвакуировали около 100 человек. Идет эвакуация жильцов из второго дома, в котором обнаружили фрагменты дрона. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, многие жильцы первого дома уехали к родственникам. Для остальных подготовили автобусы и пункт временного размещения в ближайшей школе.

«Специальные мероприятия проводятся сразу в нескольких местах, где обнаружены части беспилотников. Решается вопрос о ликвидации остатков БПЛА. Территория оцеплена»,— рассказал губернатор.

Согласно сообщению Александра Гусева, сегодня утром над Воронежем и его пригородом сбили пять беспилотников. В результате никто не пострадал, в ряде квартир были повреждены окна.

Алина Морозова