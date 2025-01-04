В Тюменской области по факту ДТП с рейсовым автобусом возбудили уголовное дело
По факту ДТП с участием рейсового автобуса следователи Тюменского межрайонного следственного отдела СУ СКР по региону возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
По версии следствия, в пятницу, 3 января, на 15-ом км Салаирского тракта водитель пассажирского автобуса потерял контроль над управлением транспортным средством, поскольку не учел погодные условия. В результате автобус съехал в кювет и опрокинулся, несколько пассажиров получили травмы.
Сейчас следствие проводит, в том числе судебно-медицинские и автотехнические экспертизы. В ходе расследования будет проверено соответствие оказываемых услуг по перевозке пассажиров установленным законом требованиям и нормам безопасности.