В Таганроге проверили безопасность торговых центров и рынков

В преддверии новогодних праздников в Таганроге проверили системы безопасности торговых центров и рынков. В своем Telegram-канале глава города Светлана Камбулова сообщила, что вопрос антитеррористической безопасности торговых объектов в администрации держат на особом контроле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Проверке подверглись системы видеонаблюдения, оповещения и эвакуации в случае ЧС – в частности, при пожарах. На информационных стендах ТЦ и рынков разместили памятки о правилах поведения при угрозе теракта, атаки БПЛА или обнаружении подозрительных объектов. С руководителями предприятий провели профилактическую работу.

Дмитрий Ковалевский