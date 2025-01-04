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В Таганроге проверили безопасность торговых центров и рынков

В преддверии новогодних праздников в Таганроге проверили системы безопасности торговых центров и рынков. В своем Telegram-канале глава города Светлана Камбулова сообщила, что вопрос антитеррористической безопасности торговых объектов в администрации держат на особом контроле.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Проверке подверглись системы видеонаблюдения, оповещения и эвакуации в случае ЧС – в частности, при пожарах. На информационных стендах ТЦ и рынков разместили памятки о правилах поведения при угрозе теракта, атаки БПЛА или обнаружении подозрительных объектов. С руководителями предприятий провели профилактическую работу.

Дмитрий Ковалевский

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