Отключенный 1 января энергоблок Нововоронежской АЭС выведен на полную мощность

Утром 4 января энергоблок №7 Нововоронежской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», входит в электроэнергетический дивизион «Росатома») был выведен на 100%-ю мощность после завершения ремонта на электротехническом оборудовании. Об этом сообщили в пресс-службе атомной станции.

Седьмой энергоблок был отключен от сети 1 января 2025 года в 15:53, включен в сеть — 2 января в 18:01.

Радиационный фон в районе АЭС остается на уровне естественного природного фона Воронежской области. Все энергоблоки — №4, 5, 6 и 7 — работают в штатном режиме и несут совокупную нагрузку 3 753 МВт в соответствии с диспетчерским графиком.

Алина Морозова