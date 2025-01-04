В 2024 году в Краснодаре благоустроили 13 скверов и бульваров
За 2024 год в Краснодаре благоустроили 13 скверов и бульваров. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Евгений Наумов.
Фото: пресс-служба администрации Краснодара
Специалисты преобразили скверы Памяти Героев-танкистов и Леонарда Гатова. На территориях провели озеленение, оборудовали их спортивными и детскими площадками, а также установили новое освещение и камеры видеонаблюдения. Работы провели в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
В разных районах Краснодара доблагоустроили семь общественных пространств. В скверах и бульварах установили скейт-площадку, тренажеры, скамейки и столы для тенниса.
В рамках городских проектов инициативного бюджетирования и краевых проектов местных инициатив преобразились еще четыре общественных пространства: бульвар Кирилла Россинского, сквер Казачьей Славы, Семейный бульвар и сквер С. В. Палагина.
За год в Краснодаре высадили около 300 тыс. растений. Среди них деревья, кустарники, многолетние и однолетние цветы.