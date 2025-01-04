Поликлинику в курском Железногорске отремонтирует местный «Строитель» за 129 млн

Железногорская горбольница в Курской области выбрала местное ООО «Строитель» подрядчиком для капремонта своей поликлиники. С компанией заключили контракт как с единственным участником аукциона. Она не стала снижать начальную цену подряда в 129 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Источник финансирования — субсидии в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения». Работы требуется выполнить с 9 января по 1 июня 2025 года. Гарантия на них составит пять лет.

«Строителю» предстоит обновить системы водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, установить инфраструктуру для инвалидов, выполнить отделочные работы в здании.

По данным Rusprofile, ООО «Строитель» было зарегистрировано в Курске в сентябре 2008 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. 70% компании принадлежит Ангелине Агеевой, 30% — ее директору Александру Карачевцеву, который также руководит местным гаражно-строительным кооперативом №73 (деятельность стоянки для транспортных средств). По итогам 2023 года выручка «Строителя» составила 235 млн руб., чистый убыток — 3,6 млн руб. 2022 год компания завершила с выручкой в 78,1 млн руб. и чистой прибылью в 145 тыс.

В конце декабря правительство РФ сообщило о направлении 418 млн руб. на продолжение строительства детской многопрофильной больницы в Курске.

Алина Морозова