МЧС предупредило о снежных заносах на дорогах Самарской области

5 января местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра до 16 м/с, сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Об этом в субботу сообщило ГУ МЧС по Самарской области.

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В ГУ МЧС рекомендуют в этот период не укрывать и не парковать автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями, воздержаться от использования автотранспорта, проверить тягу в дымовых и вентиляционных каналах при использовании газа.

В свою очередь о неблагоприятных метеорологических условиях объявило и ГУ МЧС по Ульяновской области, объявив на 4 января и ночь с 4 на 5 января «желтый» уровень опасности.

В ближайшие 2 часа 4 января с сохранением ночью 5 января местами по области и в городе Ульяновске ожидается сильный снег, мокрый снег, на дорогах снежные заносы, гололедица, отмечается в сообщении.

Андрей Васильев