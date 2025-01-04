Мужчина и женщина пострадали при атаке ВСУ в белгородском Шебекине

Беспилотник ВСУ обстрелял легковой автомобиль, ехавший по дороге в городе Шебекино Белгородской области. В результате женщина получила осколочные ранения рук и ног, мужчина — осколочные ранения головы и рук. У обоих также диагностированы баротравма и минно-взрывная травма. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Последствия атаки ВСУ в Белгородской области 4 января

Фото: из Telegram-канала Вячеслава Гладкова

Бойцы теробороны доставили пострадавших в Шебекинскую центральную райбольницу. Медики оценивают состояние пациентов как средней степени тяжести.

Транспортное средство «сильно повреждено». На месте работают оперативные службы.

За минувшие сутки ВСУ атаковали десять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 73 боеприпасов и 30 БПЛА. В результате пострадали два человека, повреждены 13 жилых помещений и пять автомобилей.

Алина Морозова