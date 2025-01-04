В Марий Эл подростку ампутировали кисть после использования петарды

В Марий Эл подросток получил травмы от хлопка петарды. 13-летнему мальчику ампутировали правую кисть. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по республике.

По предварительным данным, 3 января подросток зажег петарду в квартире на ул. Промышленная в Козьмодемьянске. От хлопка петарды несовершеннолетний получил повреждения в виде ампутации правой кисти, ожога глаз. Пострадавшего госпитализировали в медучреждение.

Как сообщили в прокуратуре Марий Эл, подросток нашел петарду на улице во время прогулки и принес ее домой. По данным ведомства, пиротехническое изделие не имело сертификации и не продается в легальных торговых точках.

Сотрудники следствия начали процессуальную проверку по ч. 1 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности). Ход проверки находится на контроле прокуратуры. Ведомство также даст оценку исполнению законодательства об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ранее глава Чувашии Олег Николаев предупредил о фальсификате пиротехники и попросил местных жителей воздержаться от покупки салютов в этом году.

Диана Соловьёва