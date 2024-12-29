Глава Чувашии предупредил об опасных фейерверках на Новый год

Глава Чувашии Олег Николаев предупредил о фальсификате пиротехники и попросил жителей республики воздержаться от покупки салютов в этом году. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Олег Николаев заявил, что фальшивая пиротехника может содержать опасные взрывчатые и мгновенно детонирующие вещества.

«Пожалуйста, воздержитесь от покупки пиротехники в этом году, позаботьтесь о себе и своих близких», — рассказал глава Чувашии.

Олег Николаев поручил главам муниципалитетов навести порядок в уличной торговле и не допускать продажу пиротехники в палатках.

В Татарстане с 25 декабря по 8 января ввели особый противопожарный режим.

Диана Соловьёва