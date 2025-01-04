СКА начал год с реванша

СКА обыграл в первом матче года ЦСКА 6:3. Игра чемпионата КХЛ, прошедшая в Петербурге, напоминала по сюжету тот матч, который команды провели на финише прошлого года в Москве. Только соперники поменялись ролями. Снова хозяева оторвались в счете, а гости их догоняли. Но в итоге не догнали. Украшением встречи стали шайбы, заброшенные 19-летним форвардом армейцев Иваном Демидовым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Девятнадцатилетний игрок команды СКА Иван Демидов (в центре), забивший в матче два гола

Фото: ХК СКА Девятнадцатилетний игрок команды СКА Иван Демидов (в центре), забивший в матче два гола

Фото: ХК СКА

ЦСКА до приезда в город на Неве не проигрывал в чемпионате КХЛ в 11 матчах. У игроков от этой серии, как рассказал потом тренер москвичей Илья Воробьев (он когда-то работал в СКА), накопилась усталость. Притупилось чувство опасности и ответственности. А тут — СКА, проводящий первый матч в году на глаза своих болельщиков. И к тому же желающий взять реванш за поражение в Москве, когда ЦСКА выиграл 6:5. Тот матч складывался по удивительному сюжету. Уже к концу первого периода ЦСКА вел 4:0. Роман Ротенберг, тренер СКА, дважды менял вратарей. В итоге армейцы Петербурга предприняли погоню, которая едва не завершилась успехом: хозяева выиграли 6:5.

Именно после той дуэли петербургский клуб совершил сенсационный обмен, отдав в челябинский «Трактор» нападающего Василия Глотова, одного из лучших бомбардиров и лидеров последних лет, и получив взамен защитника Илью Карпухина, а также права на 20-летнего вратаря Руслана Хажеева, играющего в Северной Америке. Также СКА и казанский «Ак Барс» обменяли защитников Степана Фальковского на Дмитрия Юдина, когда-то выступавшего за петербургский клуб.

Этими «трейдами» Роман Ротенберг, как он объяснил, хотел установить в игре баланс. До этого у СКА был крен в пользу атаки. И после победы над ЦСКА Ротенберг сказал, что такой баланс появился и что обмены были правильными. Хотя судить о том, как повлияет кадровая встряска на качество игры команды, еще рано. Первые два периода матча с ЦСКА у армейцев Петербурга действительно получились. Хотя во втором игроки СКА четыре раза удалялись. А в третьем это начали массово делать соперники. Несмотря на это, гости забросили три шайбы, сделав счет 4:3. Однако концовку вырвали хозяева, которые один раз воспользовались штрафом соперника, а потом забросили в пустые ворота.

Зрители, заполнившие «СКА Арену» (матч посетили 23 528 болельщиков), остались довольны увиденным. Голов мало того что было много, так некоторые еще получились очень красивыми. Отличился форвард СКА Иван Демидов. Первую шайбу он забросил в стиле Валерия Харламова, совершив сольный проход со своей половины площадки к чужим воротам и обыграв по пути нескольких соперников. Потом Иван удвоил счет, добив шайбу в ворота ЦСКА с лета, как теннисист. В декабре на Демидова приезжали смотреть руководители клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс», который задрафтовал его в 2024 году. И сейчас у нападающего словно выросли крылья. При этом Демидов, как рассказал Ротенберг,— один из тех, кто хочет тренироваться и играть больше, чем надо. Его надо «осаживать», чтобы не перетрудился. Тем не менее среди зрителей «СКА Арены» уже много тех, кто ходит именно «на Демидова»: его игра привлекает внимание.

В матче с ЦСКА приняли участие два новичка армейцев Петербурга — защитники Карпухин и Юдин, а автором одной из шайб стал форвард Павел Акользин, также недавно появившийся в команде (от его ноги шайба отскочила в чужие ворота после броска защитника СКА Александра Никишина). Акользина обменяли у магнитогорского «Металлурга» на хорватского нападающего Борну Рендулича. С трибуны за игрой наблюдал форвард СКА Евгений Кузнецов — он получил травму в игре с ЦСКА, состоявшейся в Москве, и сейчас восстанавливается.

Армейцы продолжат серию домашних игр на «СКА Арене» 5 января, когда примут подмосковный «Витязь». Сейчас команда Романа Ротенберга идет на четвертом месте в Западной конференции КХЛ, уступая по очкам «Локомотиву», ЦСКА и «Спартаку».

Кирилл Легков