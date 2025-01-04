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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: Байден может запретить бурение нефтяных скважин у берегов США

Действующий президент США Джо Байден намерен запретить разработку новых морских нефтегазовых месторождений у побережья Атлантического и Тихого океанов, а также в восточной части Мексиканского залива, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, о новых ограничениях официально планируют объявить 6 января. Они могут затронуть площадь около 625 млн акров (2,5 млн кв. км). Такое решение Bloomberg связывает с борьбой действующей администрации США с использованием ископаемого топлива и парниковыми газами.

Агентство считает, что введение запрета может оказаться «долгосрочным» и усложнит избранному президенту США Дональду Трампу задачу по увеличению добычи нефти и газа в стране. Господин Трамп, пишет Bloomberg, может отменить решение Джо Байдена, как ранее пытался аннулировать решения Барака Обамы во время своего первого срока. Однако в 2019 году попытка Дональда Трампа была отклонена федеральным окружным судом.

Подробнее о новом избранном президенте — в публикации «Ъ» «США взялись за старого».

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