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В Лаишевском районе в ДТП с «Дэу» и «Вольво» погиб человек

В Лаишевском районе Татарстана произошло столкновение автомобилей «Дэу» и «Вольво». В результате ДТП погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Татарстана.

ДТП произошло 3 января. По предварительной информации, водитель автомобиля «Дэу» в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещен» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Вольво».

В результате столкновения водитель «Дэу» 1965 года рождения скончался на месте. Пассажир автомобиля 1982 года рождения получил травмы.

Ранее стало известно, что в Алексеевском районе Татарстана водитель автомобиля «Киа» сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Потерпевшая скончалась.

Диана Соловьёва

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