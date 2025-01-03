В Алексеевском районе машина насмерть сбила женщину на переходе

В Алексеевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП: водитель автомобиля Kia сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан.

По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на пешехода. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства происшествия.

Анар Зейналов