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В Алексеевском районе машина насмерть сбила женщину на переходе

В Алексеевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП: водитель автомобиля Kia сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан.

По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на пешехода. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства происшествия.

Анар Зейналов

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