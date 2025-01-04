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На время празднования Рождества в Уфе перекроют несколько улиц

В Уфе в связи с празднованием Рождества с 19:00 6 января до 08:00 7 января будут закрыты улицы Маяковского (от улицы Архитектурной до улицы Калинина), Бехтерева (до дома 1/1 по улице Менделеева), местный проезд вдоль дома №32А по улице Баязита Бикбая, соединяющий улицы Баязита Бикбая и Юрия Гагарина, Кирова (от улицы Айской до улицы Ветошникова), а также Амурская и Крестьянская улицы вдоль Кафедрального собора Рождества Богородицы.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Праздничные богослужения пройдут в 19 храмах Уфы.

Майя Иванова

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