В Японии назвали решение Байдена по U.S. Steel трудным для понимания

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ёдзи Муто назвал «трудным для понимания» решение действующего президента США Джо Байдена заблокировать сделку по покупке американской сталелитейной фирмы U.S. Steel японской Nippon Steel.

«Это (решение.—"Ъ") трудно для понимания и заслуживает сожаления»,— сказал японский министр, его слова приводит NHK. Он отметил, что власти Японии попросят администрацию американского президента более подробно объяснить такое решение.

Господин Байден обосновал блокировку сделки «заслуживающими доверия доказательствами», что покупка может угрожать национальной безопасности Соединенных Штатов. Nippon Steel пообещала «принять меры» для защиты своих прав. Директор американской сталелитейной компании U. S. Steel Дэвид Бурритт считает, что президент США блокировкой сделки оскорбил Японию и принял решение из коррупционных побуждений.

Nippon Steel объявила о намерении приобрести U.S. Steel в декабре 2023-го и планировала завершить сделку во втором или третьем квартале этого года. Японская компания готова была оплатить долги U.S. Steel на сумму примерно $742 млн, а также сохранить бренд и производственные мощности в США.