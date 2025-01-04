ФБР не выявило вражды к Трампу со стороны подозреваемого в подрыве Cybertruck

ФБР выявило у военнослужащего Мэттью Ливельсбергера, который подорвал Tesla Cybertruck возле отеля Дональда Трампа в Лос-Анджелесе, посттравматическое стрессовое расстройство. В ведомстве также рассказали о вероятных семейных трудностях и личных обидах.

«Субъект не испытывал вражды к избранному президенту»,— сказал представитель бюро (цитата по Reuters). ФБР описывает произошедшее, как «трагический случай самоубийства».

В предсмертных записках в смартфоне, как пишет Associated Press, господин Ливельсбергер пишет о «братьях, которых потерял», и о «жизнях, которые забрал». В письмах среди прочего упоминается конфликт на Украине. Associated Press отмечает, что военный также служил в Афганистане.

Взрыв произошел 1 января возле входа в отель Trump International в Лас-Вегасе в Неваде. Семь человек пострадали. В тот же день произошел теракт в Новом Орлеане, однако власти не связывают два происшествия.

О подрыве машины — в материале «Ъ FM» «Cybertruck взорвали фейерверками».