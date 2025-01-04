Трамп поздравил Джонсона с переизбранием на пост спикера Палаты представителей

Избранный президент США Дональд Трамп считает, что Майк Джонсон будет «великим спикером» Палаты представителей Конгресса США. По его мнению, после переизбрания избиратели получат «здравый смысл, силу и лидерство».

«Поздравляю спикера Майка Джонсона с получением беспрецедентного вотума доверия в конгрессе. Майк будет великим спикером и наша страна окажется в выигрыше»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

Майк Джонсон стал спикером Палаты представителей 25 октября 2023 года. Накануне, 3 января, он был переизбран на этот пост. По информации The Hill, он сохраняет пост только благодаря поддержке Дональда Трампа. Утверждается, что избранного президента убеждали не поддерживать господина Джонсона.

Подробнее о причинах недовольства республиканцев Майком Джонсоном — в материале «Карьеру Майка Джонсона может прервать патрон».