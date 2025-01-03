В Рыбинске обрушилась стена жилого дома
Рыбинская городская прокуратура начала проверку после частичного разрушения стены и кровли здания по Волжской набережной в Рыбинске, сообщила пресс-служба прокуратуры Ярославской области.
Обрушение стены дома в Рыбинске
Фото: Прокуратура Ярославской области
В здании расположены кафе, офисные помещения и несколько квартир. Оно находится под непосредственным управлением собственников. О пострадавших не сообщается. По словам очевидцев, на место также прибыли спасатели, скорая помощь, газовая служба.
Проверка оценит соблюдение законодательства по содержанию зданий и жилищных прав граждан. В случае выявленных нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. На месте работает заместитель Рыбинского городского прокурора Магомет Визач.