В Рыбинске обрушилась стена жилого дома

Рыбинская городская прокуратура начала проверку после частичного разрушения стены и кровли здания по Волжской набережной в Рыбинске, сообщила пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обрушение стены дома в Рыбинске

Фото: Прокуратура Ярославской области Обрушение стены дома в Рыбинске

Фото: Прокуратура Ярославской области

В здании расположены кафе, офисные помещения и несколько квартир. Оно находится под непосредственным управлением собственников. О пострадавших не сообщается. По словам очевидцев, на место также прибыли спасатели, скорая помощь, газовая служба.

Проверка оценит соблюдение законодательства по содержанию зданий и жилищных прав граждан. В случае выявленных нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. На месте работает заместитель Рыбинского городского прокурора Магомет Визач.

Антон Голицын