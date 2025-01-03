Более 320 тысяч машин проехали по новому обходу Нижнекамска и Челнов

С момента открытия нового обхода Нижнекамска и Набережных Челнов 22 декабря по нему проехали более 320 тысяч автомобилей. Об этом сообщил заместитель начальника «Волго-Вятскуправтодора» Алмаз Галеев на брифинге в Кабмине РТ.

Ежедневно по новому мосту через Каму длиной 1,3 километра проезжает в среднем 17 945 автомобилей. Обход, построенный менее чем за два года, включает четырехполосную дорогу длиной 81 км, десять мостов, шесть транспортных развязок, 11 путепроводов и пять пересечений в разных уровнях. Этот участок является новым направлением трассы М7 «Волга» и войдет в состав скоростного маршрута Казань — Екатеринбург.

В настоящее время на финальной стадии находится реконструкция участков с 1061-го по 1166-й километр трассы М-7, а также продолжается строительство надземных пешеходных переходов на участке от Казани до поворота на Костенеево. Эти объекты также входят в состав транспортного коридора Казань — Екатеринбург.

Ранее сообщалось, что с момента открытия 26 декабря по трассе Алексеевское — Альметьевск проехало более 20 тыс. автомобилей. Среднесуточная интенсивность составила 5,5 тыс. машин.

Анар Зейналов